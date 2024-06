DCIAP investiga 'obras inventadas' e 'favorecimento dos grupos económicos' na Madeira

O caso das "obras inventadas" e "favorecimento dos grupos económicos" está volta à actualidade informativa. O Diário de Notícias revela que as “obras inventadas” de quase 900 milhões, a “cedência a pressões” para afastar governantes e os “favorecimentos do Governo Regional, de Albuquerque, a grupos económicos” estão “em investigação” no Departamento Central de Investigação e Acção Penal.

O matutino diz que há seis alvos por “abuso de poder” ou “crime de desobediência”: Miguel Albuquerque (presidente do Governo Regional da Madeira), Pedro Calado (presidente da Câmara do Funchal e ex-vice de Albuquerque), Jorge Carvalho (secretário Regional de Educação, Ciência e Tecnologia), Eduardo Jesus (secretário Regional de Turismo e Cultura), Susana Prada (secretária Regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas) e a própria Presidência do Governo Regional da Madeira; um por ter ocultado “interesses empresariais”: Adolfo Brazão (que foi presidente da Comissão de Inquérito às “obras inventadas”); três alvos por obtenção de “favorecimento”: Luís Miguel Sousa (Grupo Sousa), Avelino Farinha (Grupo AFA) e Dionísio Pestana (Grupo Pestana); um por “influência”: Jaime Ramos (antigo líder parlamentar e secretário-geral do PSD-Madeira); e depois uma denúncia contra “incertos”.

Adianta ainda que PGR confirmou que o DCIAP está a investigar o caso, mas não esclarece se já “foram constituídos arguidos” na sequência da queixa entregue pelo PS.

Nesta terça-feira, a imprensa nacional, nomeadamente o Jornal Económico, destaca ainda a apresentação do novo Governo da Madeira, que "será mais pequeno".

Diário de Notícias:

- "Subsídio de risco na GNR e PSP pode subir de 100 para 300 euros"

- "Governo. 80 milhões de euros para regularizar imigração"

- "Região autónoma da Madeira. DCIAP investiga 'obras inventadas' e 'favorecimento dos grupos económicos'"

- "Crónica do historiador Valentino Viegas. Bandeira portuguesa na Praia de Benaulim, Goa"

- "Europeias. Ventura e Tânger em desacordo sobre apoio a António Costa para cargo europeu"

- "Vladimir Lukic, senior partner do Boston Consulting Group: 'Todas as empresas vão usar IA'. Na Educação, o desafio é 'mantermo-nos atualizados'"

- "Estudo. Banco de Portugal avisa que dívida pública sobe e está outra vez perto de 100% do PIB"

- "Presidenciais. A cientista ambiental Claudia Sheinbaum faz história e vai liderar um México de desafios"

O Jornal Económico:

- "Alívio do IRS avança sem avaliação de impacto orçamental"

- "EDP, Galp e Jerónimo Martins são as marcas nacionais mais valiosas"

- "Montepio tem até 100 milhões anuais para comprar casas e arrendar aos associados"

- "Governo acaba com regime excecional para vistos a imigrantes e passa a exigir contratos de trabalho"

- "Topo da Agenda: Desemprego e relatório JOLTs"

- "Governo da Madeira é apresentado hoje e será mais pequeno"

- "Analistas menos otimistas do que OPEP na evolução da procura em 2024"

- "'Riscos regulatórios são uma preocupação para os gestores'. Nuno Arruda, head of Portugal da WTW"

Público:

- "Estado perdeu um terço do que investiu em empresas startups"

- "Novas regras. Cidadãos da CPLP com via verde. Outros imigrantes têm de ter contrato de trabalho"

- "Um quarto das empresas já recorre a mão-de-obra estrangeira"

- "António Vitorino critica Costa na transição do SEF para a AIMA: 'Correu mal'"

- "Futebol. Ciclo de Sérgio Conceição no FC Porto termina sem indemnização"

- "Catarina Martins. Candidata do BE na rua porque 'a política das migalhas não é irremediável'"

- "Operação Babel. Diretora do licenciamento urbanístico da Câmara de Lisboa acusada de corrupção"

Correio da Manhã:

- "Pressão financeira no Porto. Pinto da Costa deixa 8 mil euros para pagar 15 milhões"

- "FC Porto. Sérgio sai do dragão"

- "Mercado. Félix dá nega ao Benfica"

- "'Vice' de Gaia. Autarca acusado de sacar 7,8 milhões de euros"

- "Medidas anunciadas. Nova unidade da PSP vigia imigrantes"

- "Escolas. Falhas na internet bloqueiam provas"

- "Lisboa. Orelhas de coelho tramam assaltante tarado"

- "Sporting. Kovacevic preso por 60 milhões"

- "Seleção. Matheus Nunes no lugar de Otávio"

Jornal de Notícias:

- "Medicamentos para deixar de fumar caem a pique devido aos preços altos"

- "Governo aperta regras da imigração"

- "Há mais pessoas a viver nas ruas do Porto. Eram 230 no ano passado"

- "FC Porto. Conceição sai já mas recebe até ao fim do mês"

- "'A habitação pública deve chegar à classe média e aos jovens'. Marta Temido, cabeça de lista do PS às eleições europeias"

- "Seleção. Lesão de Otávio na Arábia abre a porta a Matheus Nunes"

- "Férias. Câmaras promovem atividades para apoiar famílias"

- "Gaia. Ministério Público reclama 7,8 milhões ao ex-vice da Câmara"

- "INEM. Auditoria da tutela e críticas colocam líder sob pressão"

- "Beja. Piloto alertou para falha do motor antes de acidente fatal"

Jornal i:

- "imprevisível"

- "Um queijo suíço chamado Europa vai a eleições"

- "Novos imigrantes só com contrato de trabalho"

Negócios:

- "Novo Banco sai de Cabo Verde após venda a grupo do Bahrein"

- "Dividendo só sobe se Ibersol não avançar com aquisições"

- "CPLP fica fora do travão à legalização de imigrantes"

- "'Habitação social devia ter taxa de IVA zero'. Manuel Reis Campos, presidente da Confederação da Construção"

- "Radar África. O caso Isabel dos Santos e a inação dos Emirados"

Record:

- "Benfica. 60 MEuro não. Rui Costa rejeita proposta de Inglaterra por João Neves"

- "FC Porto. Sérgio queria cláusula anti-Vítor Bruno. Treinador diz adeus sem indemnização"

- "Sporting. Man. United avança por Gonçalo Inácio"

- "Sporting. Kovacevic assina hoje por 5 temporadas"

- "Portugal-Finlândia. 'Matheus tem o perfil de Otávio',Lesão leva Martínez a mexer nos eleitos"

- "Arábia Saudita. 'Foi uma das melhores épocas que já fiz', CR7 orgulhoso com o registo goleador"

O Jogo:

- "Vítor Bruno com via aberta. FC Porto chegou a acordo com Sérgio Conceição para a desvinculação"

- "Seleção. Matheus na vaga de Otávio"

- "Portugal-Finlândia. Pepe e Nélson Semedo poupados"

- "Sporting. United avança por Inácio"

- "Benfica. Águias admitem vender Artur Cabral por 15M"

- "Entrevista. 'Não se fez mais obra desde que eu saí'. Pimenta Machado, antigo presidente do V. Guimarães, lamenta falta de investimento"

A Bola:

- "Fim de uma era. Sérgio Conceição já não é treinador do FC Porto"

- "Porta aberta para Vítor Bruno. Ex-adjunto de Conceição é o principal candidato à sucessão"

- "Man. United ataca Gonçalo Inácio"

- "Seleção. Otávio falha Euro por lesão e é substituído por Matheus Nunes"

- "Benfica. Van Hooijdonk aprova Pavlidis"

- "Espanha. Kylian Mbappé já é oficialmente Real"

- "Turquia. Mourinho deliciado por jogar para vencer"

- "Futsal. SC Braga elimina Benfica e defronta Sporting na final"