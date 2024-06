Nova Frente Popular anuncia retirada de candidatos para barrar extrema-direita

Os dirigentes da Nova Frente Popular Jean-Luc Mélenchon e Olivier Faure anunciaram hoje que vão retirar as suas candidaturas nas circunscrições em que ficaram em terceiro lugar e onde existe risco de ganhar a extrema-direita francesa.

"A nossa estratégia é clara: nem um voto a mais, nem um deputado a mais para a União Nacional", disse Jean-Luc Mélenchon, líder do movimento de extrema-esquerda França Insubmissa, que forma a Nova Frente Popular juntamente com os socialistas, os comunistas e os ecologistas, numa primeira reação às projeções dos resultados das legislativas em França.

Apesar de na segunda volta das legislativas francesas, no dia 07, o duelo na maioria das circunscrições ser a dois, entre a Nova Frente Popular (NFP) e a União Nacional (extrema-direita), há algumas em que haverá três candidatos. Nesses casos, a NFP retirará todos os seus candidatos que tenham ficado na terceira posição, para evitar dividir os votos e travar a vitória da extrema-direita.

Mélenchon voltou a criticar a dissolução da Assembleia Nacional após a vitória da extrema-direita nas eleições europeias de 09 de junho, considerando que o resultado do sufrágio de hoje constitui "uma dura e indiscutível derrota do Presidente, do seu candidato [o primeiro-ministro, Gabriel Attal] e da ambicionada maioria presidencial".

"Há que dar uma maioria absoluta à NFP, que chega como a única alternativa" à extrema-direita, alegou Mélenchon, mostrando-se otimista quanto a uma melhoria do resultado da força que integra na segunda volta, no próximo domingo.

Para Mèlenchon, na segunda volta "não se trata apenas de votar contra, não é apenas fazer barreira [à extrema-direita], trata-se de votar por outro futuro respeitoso com todas as pessoas" e, por isso, a eleição será de "uma intensidade excecional".

Olivier Faure, líder do Partido Socialista Francês, prometeu também retirar os seus candidatos sempre que houver o risco de vencer a União Nacional, de Marine Le Pen e Jordan Bardella.

"Estamos perante um resultado histórico que coloca obrigações", sustentou Faure, em declarações à televisão TF1, ao lembrar que "pela primeira vez, a extrema-direita pode governar".

A União Nacional é a formação mais votada na primeira volta das eleições legislativas francesas realizadas este domingo, com cerca de 34% dos votos, à frente da coligação de esquerda Nova Frente Popular (NFP, 28,5 por cento) e da centrista Juntos pela República (22 por cento).