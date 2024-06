Governo autoriza Força Aérea a adquirir dois aviões pesados

O Governo autorizou a Força Aérea a comprar dois aviões pesados de combate a incêndios rurais no âmbito da aquisição de meios aéreos próprios do Estado, indicou hoje o Conselho de Ministros.

"Aprovou a resolução do Conselho de Ministros que autoriza a Força Aérea, no âmbito do programa de edificação da capacitação própria do Estado, a realizar a despesa, com a aquisição de dois aviões bombardeiros pesados DHC-515, formação e infraestruturação e equipamentos", refere o comunicado divulgado hoje sobre a reunião do Governo realizada na terça-feira.

A autorização de despesa insere-se num plano de aquisição de meios aéreos próprios do Estado para prevenção e combate a incêndios rurais.

No âmbito deste plano, a Força Aérea recebeu, em novembro de 2023, dois helicópteros médios Black Hawk e dois helicópteros ligeiros.

Segundo um plano aprovado em março de 2021 pelo anterior Governo socialista, o Estado português está a adquirir 14 meios aéreos próprios de combate aos incêndios rurais, designadamente seis helicópteros ligeiros, seis helicópteros médios e dois aviões anfíbios pesados.

Na altura foi anunciado que este plano de aquisição decorre até 2026 e é financiado com fundos europeus, nomeadamente pelo Plano de Recuperação e Resiliência e pelo mecanismo europeu de proteção civil.

Desde 2018 que a Força Aérea Portuguesa é responsável pela gestão e manutenção dos meios aéreos de combate aos incêndios rurais.