CRESCER promove programa 'Brinca e Lê' para preparar entrada no "mundo das letras"

O CRESCER - Centro de apoio ao desenvolvimento infantil promove este Verão o programa 'Brinca e Lê', destinado às crianças em idade pré-escolar para a entrada no "mundo das letras".

O projecto, composto por oito sessões em grupo, visa estimular "as competências prévias à aquisição dos processos de leitura e escrita, de forma divertida, dinâmica e interativa", mas também ajudar "a consolidar as capacidades de leitura e de escrita, promovendo um melhor desempenho nestas habilidades" para as crianças já a frequentar o 1.º ciclo do ensino básico.

Segundo o CRESCER, o programa permitirá "identificar precocemente crianças que possam apresentar dificuldades ao nível destas competências e desta forma orientar para uma avaliação formal".

'Brinca e Lê' é composto por 8 sessões, com frequência bissemanal, para grupos entre 3 a 5 crianças.