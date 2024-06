Zona de adeptos em Berlim parcialmente evacuada devido a objecto suspeito

A zona de adeptos ('fan zone') de Berlim foi hoje parcialmente evacuada pela polícia alemã, a poucas horas do Alemanha-Escócia, em Munique, no jogo inaugural do Euro2024 de futebol, devido a um objeto suspeito.

Na rede social X, a polícia de Berlim deu conta desta evacuação parcial, pedindo aos adeptos que quisessem aceder àquele local, em frente ao edifício do Reichstag, que utilizassem outras entradas para aceder ao ecrã gigante onde serão transmitidos os jogos do Euro2024.

Segundo a imprensa local, uma pessoa foi detida e a polícia investigada a possibilidade deste objeto suspeito, uma mochila, ter sido deixada à entrada por ser demasiado volumosa.

A brigada de deteção de explosivos, incluindo o recurso a cães, foi acionada.

Alemanha e Escócia inauguram hoje o Campeonato da Europa de futebol, em Munique, numa partida agendada para as 21:00 locais (20:00 em Lisboa).