Martínez preocupado com invasões dos adeptos à procura de Ronaldo

O selecionador português, Roberto Martinez, mostrou-se hoje preocupado com as invasões de campo por parte de adeptos à procura de Cristiano Ronaldo, durante o Euro2024 de futebol, e lembrou que um dia as "intenções podem ser erradas".

"É uma preocupação. As intenções dos adeptos hoje foram boas. Mas, um dia, as intenções podem ser erradas. Não pode acontecer num campo de futebol, ainda mais quando existe muita segurança. Os adeptos têm de perceber que essa não é a maneira certa e não ganham nada com isso", afirmou Roberto Martinez.

O selecionador nacional falava aos jornalistas em conferência de imprensa, após o triunfo de Portugal sobre a Turquia (3-0), em Dortmund, na segunda jornada do Grupo F.

Nessa partida, no Signal Iduna Park, quatro adeptos, uma de cada vez, 'furaram' a segurança e invadiram o relvado, chegando perto de Cristiano Ronaldo, situação que levou sempre à interrupção da partida.

Já no primeiro jogo, com a República Checa (2-1), em Leipzig, tal tinha acontecido, assim como no treino aberto que Portugal realizou em Gutersloh, logo no segundo dia da comitiva lusa em solo germânico.

O complexo desportivo onde a seleção nacional está instalada, em Marienfeld, também já registou problemas, com dois adeptos a conseguirem entrar nas instalações, acabando detidos pela policia local.

Já Bernardo Silva, não se mostrou preocupado com a situação, embora tenha admitido que é "chato"

"Não estou preocupado. É chato ter que parar o jogo porque um adepto entrou em campo. É o preço do Cristiano Ronaldo ter tanto reconhecimento no mundo do futebol. Mas, pessoalmente, em termos de segurança, não sinto nada disso", referiu também em conferência de imprensa.

O jogador do Manchester City foi eleito o melhor jogador campo frente à Turquia, depois de ter marcado o primeiro golo de Portugal, na partida em que a seleção nacional assegurou o apuramento para os oitavos de final e o primeiro lugar do Grupo F.