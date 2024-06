Um morto e oito feridos em desabamento de prédio em Istambul

Um morto e oito feridos foi o resultado do desabamento de um prédio hoje na cidade turca de Istambul, referiram as autoridades, citadas pela agência Associated Press (AP).

O desabamento voltou a levantar receios sobre a resistência dos edifícios numa cidade com risco sísmico elevado.

As imagens televisivas mostraram os bombeiros a retirarem manualmente os escombros do edifício de cinco andares em Kucukcekmece, na zona europeia da cidade.

Sete pessoas foram inicialmente retiradas dos escombros, incluindo duas que ficaram gravemente feridas, disse o governador de Istambul, Davut Gul, durante a visita ao local, citado pela AP.

Mais tarde, o seu gabinete informou que foi resgatada mais uma pessoa ferida e que foi recuperado um corpo.

Segundo o governador, a estrutura com 36 anos de construção ruiu às 08:40 (05:40 GMT).

Desconhece-se ainda a causa do colapso, no entanto, não há sinais de explosão ou atividade sísmica.

Apenas os dois últimos andares estavam a ser utilizados como residências, sendo o resto do edifício ocupado por empresas.

Imagens de uma câmara do outro lado da rua mostram que, na altura do colapso, os passageiros que esperavam para embarcar num miniautocarro público escaparam por pouco de serem atingidos pelos destroços que caíram.

No ano passado, mais de 59 mil pessoas morreram, quando um terramoto de magnitude 7,8 atingiu partes do sul da Turquia e da vizinha Síria.

A catástrofe pôs em evidência a má aplicação das normas de construção na Turquia.

Istambul, com uma população oficial de 16 milhões de habitantes, situa-se perto da Falha da Anatólia do Norte. Em 1999, um sismo centrado a sul da cidade matou, pelo menos, 18 mil pessoas.

De acordo com o município, há 200 mil edifícios que albergam três milhões de pessoas e que precisam urgentemente de ser melhorados.