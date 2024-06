Workshop actualizou conhecimentos de formadores em Emergência Pré-hospitalar

Foi no dia 8 de Junho que o Serviço Regional de Proteção Civil promoveu um wokshop destinado aos formadores desse mesmo serviço, que integram o SEMER e o SESARAM, no âmbito da actualização do novo Curso de Tripulante de Ambulância de Socorro (TAS).

"O propósito do workshop consiste na actualização dos formadores acerca das novas exigências, normativos legais e considerações na emergência pré-hospitalar, considerando a necessidade de garantir a padronização da formação em emergência pré-hospitalar num prisma de estrutura, exigência e verticalidade, de maneira a fortalecer a qualificação no serviço de transporte de ambulâncias", explica nota à imprensa.

Os objectivos do Curso de TAS visam a instrução das competências necessárias para avaliar e estabilizar vítimas, realizar manobras de suporte básico de vida, imobilizar e transportar vítimas de doença súbita e/ou trauma, de acordo com os protocolos estabelecidos e contribuindo assim para a diminuição da mortalidade e morbilidade.