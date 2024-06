Sobe para 8 o número de mortos em ataque contra cidade natal de Zelensky

Pelo menos oito pessoas morreram e outras 21 ficaram hoje feridas no ataque russo a Kryvyi Rig (centro), a cidade natal do Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, segundo o último balanço divulgado.

O anterior balanço, divulgado pelo próprio Zelensky, dava conta de seis mortos e 11 feridos.

"O número de mortos subiu para oito. Pelo menos 21 pessoas ficaram feridas, incluindo duas crianças. Outras quatro pessoas estão desaparecidas", informou o ministro da Administração Interna ucraniano, Igor Klymenko, através do serviço de mensagens Telegram.

Nas redes sociais, Zelensky publicou um vídeo gravado pelas equipas de salvamento em Kryvyi Rig, que mostrava as buscas por sobreviventes entre os escombros de um edifício ainda em chamas.

O Presidente ucraniano apelou hoje mais uma vez aos aliados ocidentais da Ucrânia para que forneçam novos sistemas de defesa aérea para combater os ataques russos.

"Os modernos sistemas de defesa aérea podem proporcionar a máxima proteção às pessoas, às nossas cidades e às nossas posições. Precisamos deles o mais possível", acrescentou.

O líder ucraniano já tinha insistido neste pedido na terça-feira, durante uma visita a Berlim, que acolheu esta semana uma conferência internacional para a reconstrução da Ucrânia.

"Todos os dias e a todas as horas, o terror russo mostra que a Ucrânia, juntamente com os seus aliados, tem de reforçar as suas defesas aéreas", afirmou Zelensky, quando divulgou o primeiro balanço das vítimas do ataque à sua terra natal.

O chefe de Estado ucraniano apresentou as suas condolências às famílias das vítimas e afirmou que os serviços de emergência ainda estavam a trabalhar no local do ataque com mísseis.

Situada na região de Dnipropetrovsk, no centro da Ucrânia, a cidade de Kryvyi Rih tinha mais de 600.000 habitantes antes da guerra.

Esta cidade industrial, onde Zelensky cresceu, foi alvo de numerosos ataques letais russos desde o início da invasão, em fevereiro de 2022.