Macron condena ataque "inaceitável" contra primeira-ministra dinamarquesa

O Presidente francês Emmanuel Macron condenou hoje a agressão "inaceitável" de que foi vítima a primeira-ministra dinamarquesa Mette Frederiksen, atacada por um homem, na sexta-feira à noite, numa praça de Copenhaga.

"O ataque à primeira-ministra dinamarquesa é inaceitável. Condeno veementemente este ato e desejo a Mette Frederiksen uma rápida recuperação", escreveu Macron na rede social X.

De acordo com o gabinete do primeiro-ministro dinamarquês, Mette Frederiksen "foi agredida por um homem na sexta-feira à noite na Kultorvet, em Copenhaga". "O homem foi detido" e a primeira-ministra ficou "chocada com o incidente", referiu.

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, e a presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, condenaram o ataque a Frederiksen.

Roberta Metsola exortou a primeira-ministra dinamarquesa a "manter-se forte", acrescentando, numa mensagem publicada no X, que "a violência não tem lugar na política".

Charles Michel declarou, por sua vez, estar "indignado com o ataque".

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, também condenou na noite de sexta-feira o "ataque violento" que a homóloga dinamarquesa sofreu hoje numa praça de Copenhaga, manifestando a solidariedade do "povo e Governo portugueses" com Mette Frederiksen.

"Expresso toda a minha solidariedade a Mette Frederiksen, primeira-ministra da Dinamarca, minha amiga e colega. Condeno firmemente este ataque violento a uma líder democrática eleita. Neste momento difícil, pode contar com o apoio do povo e Governo portugueses", pode ler-se, numa mensagem de Luís Montenegro na rede social X.