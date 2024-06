Papa Francisco pede que se reze pela paz no mundo

O Papa Francisco pediu hoje que se continue a rezar pela paz na República Democrática do Congo, na Ucrânia, na Terra Santa, no Sudão, em Mianmar e em todos os lugares onde a guerra está a causar sofrimento.

Na oração dominical do Angelus na praça de São Pedro, no Vaticano, o Papa Francisco falou das "tristes notícias de confrontos e massacres" que tem recebido e apelou à paz no mundo.

"Tenho recebido tristes notícias na parte oriental da República Democrática do Congo. Apelo às autoridades nacionais e às comunidades internacionais para que façam todo o possível para acabar com a violência e salvaguardar as vidas dos civis", disse.

Debruçado na janela do palácio papal, Francisco disse que entre as vítimas "muitas são cristãs e morreram como mártires".

"O seu sacrifício é uma semente que germina e nos ensina a dar testemunho do Evangelho com coragem e coerência", referiu.

Mais tarde, pediu também para se continuar a rezar pela paz na "martirizada" Ucrânia, na Terra Santa, no Sudão, em Mianmar e "em todos os lugares onde as pessoas sofrem com a guerra".