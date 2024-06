Papa Francisco pede aos sacerdotes que não "adormeçam os fiéis" com homilias longas

O papa Francisco instou hoje os sacerdotes a realizarem homilias mais curtas que "não excedam oito minutos", para não adormecer os fiéis.

A homilia ou sermão é o discurso no qual um sacerdote comenta uma leitura do evangelho.

"A homilia deve ser curta, uma imagem, uma reflexão, um sentimento", salientou o sumo pontífice, durante a sua audiência geral semanal, onde improvisou o seu discurso.

"Não deve ultrapassar oito minutos porque depois desse tempo perdemos a atenção [dos fiéis], as pessoas adormecem e têm razão", acrescentou.

Os sacerdotes devem ajudar a "transmitir a palavra de Deus do livro para a vida".

Esta não é a primeira vez que o papa dá este conselho. Em 2023 tinha descrito as homilias muito longas como um desastre.

O Papa Francisco recordou também hoje, na sua audiência pública na Praça de São Pedro, que as guerras são "sempre uma derrota", dois dias antes de participar pela primeira vez numa reunião de líderes do G7 que decorrerá no sul de Itália, onde também pretende falar sobre questões de paz.

"Não esqueçamos a Ucrânia martirizada. Não esqueçamos a Palestina e Israel, Myanmar (antiga Birmânia) e tantos países que estão em guerra. Hoje queremos a paz, a guerra é sempre uma derrota, desde o primeiro dia", apontou o líder da Igreja Católica.

O sumo pontífice pediu que as pessoas rezem "pela paz", para que "o Senhor dê sempre forças" para lutar por ela.

Esta sexta-feira, Francisco será o primeiro papa a juntar-se aos líderes das sete principais democracias do mundo num G7 organizado pela Itália na Apúlia (sul).

O papa participará da sessão sobre Inteligência Artificial (IA), tema que preocupa o pontífice, e onde pedirá que a tecnologia respeite a dignidade humana.

Francisco chegou à Basílica de São Pedro rodeado por quatro crianças no papamóvel, de onde cumprimentou os milhares de fiéis que se reuniram para o ouvir.