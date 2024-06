Pesqueiro ‘desaparecido’ há 28 anos não passou de susto

Foi em 1996 que um pesqueiro de Câmara de Lobos foi dado como desaparecido, depois de ter saído para a faina em Ponta Delgada, nos Açores. Apesar do susto, tudo acabou em bem.

Chamava-se ‘Muganga’ e transportava seis a oito tripulantes de Câmara de Lobos. Habitualmente, a embarcação estava fora durante três dias, mas ao quinto dia, sem notícias, as famílias decidiram dar o alerta às autoridades.

A Capitania do Porto do Funchal tentou contacto via rádio, mas dada a falta de respostas, decidiu enviar o navio patrulha para a área em que o ‘Muganga’ tinha sido visto pela última vez, com o intuito de se inteirar do seu estado.

O clima era de autêntico nervosismo em relação ao desfecho de toda esta situação, relatada na edição de 13 de Junho. No dia seguinte, o DIÁRIO dava conta de que a embarcação tinha finalmente regressado a Câmara de Lobos. Toda a tripulação encontrava-se bem, mas o rádio tinha avariado, motivo pelo qual não tinham conseguido responder às comunicações.