Primeiro aniversário da morte de Berlusconi assinalado em Itália

Líderes políticos de Itália recordaram ontem a figura do ex-primeiro-ministro Silvio Berlusconi no primeiro aniversário do seu falecimento.

O seu sucessor à frente do partido Força Itália, Antonio Tajani, destacou, nas redes sociais, importância dos "valores e projetos" de Berlusconi, que não desaparecem, apesar de o seu antecessor ter "deixado a vida terrena".

O atual ministro dos Negócios Estrangeiros disse ainda que Berlusconi será "sempre" o líder de referência para o partido.

Para a primeira-ministra, Giorgia Meloni, líder do Irmãos de Itália, Berlusconi deixou "uma marca indelével na história da política italiana", garantindo que, pela sua parte, continuará "a dar o máximo para devolver a visão e a grandeza a Itália", como escreveu nas redes sociais.

O líder da outra formação que integra o governo italiano, Matteo Salvini, disse que Berlusconi foi "um brilhante empresário, um inovador revolucionário em diversos âmbitos, um estadista capaz de definir uma época".

Berlusconi morreu em 12 de junho de 2023 com 86 anos, em resultado de uma leucemia.