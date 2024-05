Funchal gere 300 mil m2 de jardins e está focado nos desafios das alterações climáticas

Nádia Coelho, vereadora com o pelouro do Ambiente na Câmara Municipal do Funchal, apontou, hoje, que a área de jardins que a autarquia gere é de 300 mil m2, o equivalente a 28 campos de futebol. A autarca falava na cerimónia de entrega de prémios referentes ao concurso 'Eu Desenho no Jardim', no qual participaram alunos de nove estabelecimentos de ensino do Funchal.

A vereadora apontou ainda alguns desafios pelos quais o município passa, com o intuito de se adaptar às alterações climáticas. Por esse motivo, estão a ser instalados "sistemas de irrigação mais inteligentes, como seja a rega gota a gota", bem como a usar outras "coberturas de solos, em concreto com materiais orgânicos de modo a aumentar a humidades dos solos e ainda a utilização de plantas cada vez mais adaptadas às novas realidades".

Os trabalhos dos estudantes revelam o diálogo e o raciocínio entre o autor/autores com os diferentes jardins municipais, comunicando e trazendo à luz os valores mais prementes, utilizando várias técnicas para transmitir essa relação. A próxima edição do concurso decorre para o ano.