Segundo dia de campanha para as europeias arranca com ações no Sul e termina com debate na RTP

O segundo dia de campanha eleitoral para as europeias arranca hoje com os cabeças de lista das principais forças políticas a centrar as suas ações no Sul, com visitas, arruadas e comícios, terminando com um debate na RTP.

Os candidatos do PS, AD, Chega, BE, CDU, Livre e PAN vão estar frente-a-frente na televisão pública, a partir das 21:00, no único debate que junta todas as forças políticas com representação parlamentar.

Antes, a cabeça de lista do PS, Marta Temido, irá visitar as obras do projeto "Blue Hub School", em Paço de Arcos, em Oeiras.

De acordo com o seu 'site' na Internet, o "Blue Hub School" tem como principal objetivo principal a criação e dinamização de um verdadeiro ecossistema de infraestruturas em rede e competências para a economia azul, potenciando a ligação entre a formação de ensino superior e formação de ensino não superior, no âmbito da economia azul.

Sebastião Bugalho, cabeça de lista da AD, estará durante a manhã na região de Lisboa.

O candidato da AD vai reunir-se com a presidente do Conselho de Administração da Fundação Champalimaud, Leonor Beleza.

O Chega, que iniciou a campanha eleitoral no sudoeste alentejano, estará no Algarve, com uma arruada nas ruas de Olhão.

À hora do debate na RTP, no qual o cabeça de lista do partido, António Tânger Corrêa, participará, o Chega tem agendado um jantar em Tavira, que contará com a presença de André Ventura.

Por sua vez, o cabeça de lista da IL, João Cotrim de Figueiredo, terá um almoço em Lisboa pelas 13:00. O presidente do partido, Rui Rocha, também estará presente.

O BE também vai andar pela capital durante o dia de hoje.

A cabeça de lista bloquista, Catarina Martins, e coordenadora do partido, Mariana Mortágua, vão estar num encontro-conversa sob o tema "No Parlamento Europeu Mulheres pela Paz", com a participação de Teresa Coutinho, Pilar del Rio, Luísa Costa Gomes e Shahd Wadi.

O cabeça de lista do Livre, Francisco Paupério, vai visitar a União Zoófila, em Lisboa, para "conhecer as instalações e o trabalho desenvolvido pela associação".

A Coligação Democrática Unitária (CDU), formada pelo PCP e pelo Partido Ecologista "Os Verdes", vai andar por Sintra e Amadora.

O cabeça de lista pela CDU, João Oliveira, fará uma viagem de comboio com início na Estação de Algueirão até à Estação da Reboleira.

O número um da lista do PAN, Pedro Fidalgo Marques, irá participar numa ação sobre o transporte de animais vivos por via marítima, no porto de Sines, em Setúbal. A iniciativa também deverá contar com a presença da porta-voz, Inês de Sousa Real, de acordo com o partido.

Cerca de 373 milhões de eleitores europeus são chamados a votar para o Parlamento Europeu entre 06 e 09 de junho. Em Portugal, a votação é no dia 09.

Serão escolhidos 720 eurodeputados, 21 dos quais portugueses.

Concorrem às eleições um total de 17 partidos e coligações: a AD, PS, Chega, IL, BE, CDU, Livre, PAN, ADN, MAS, Ergue-te, Nova Direita, Volt Portugal, RIR, Nós Cidadãos, MPT e PTP.