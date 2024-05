Crystal Serenity chega ao Porto do Funchal 862 pessoas a bordo

O navio transatlântico Crystal Serenity atracou esta manhã, no cais norte do Porto do Funchal, com 377 passageiros e 485 tripulantes, a bordo.

Proveniente de Lanzarote, a embarcação vai ficar 11 horas na Madeira, tendo saída prevista para as 20 horas, com destino a San Juan, em Porto Rico.

O navio está a fazer um cruzeiro de 12 noites, iniciado na passada segunda-feira, em La Palma, com escalas em Lanzarote, agora, no Funchal, seguindo-se Porto Rico e Miami, onde termina a viagem a 8 de Junho.

Nos próximos meses, o navio vai ficar posicionado naquela área geográfica, efectuando cruzeiros nomeadamente, nos Estados Unidos, Panamá, México, Canadá, Alasca e Caraíbas.