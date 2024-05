Montenegro acusa derrotados de estarem "mais ocupados em geringonçar" do que em ser oposição

O primeiro-ministro acusou hoje os derrotados das várias eleições de estarem "mais ocupados em geringonçar uns com os outros" do que em ser oposição construtiva e prometeu manter a "dinâmica do Governo" após as europeias.

Num comício em Évora, no primeiro dia da campanha eleitoral para as europeias, Luís Montenegro quis deixar um recado sobre as regionais de domingo na Madeira, em que o PSD venceu com maioria relativa, mas generalizou a crítica aos derrotados dos vários sufrágios recentes.

"Enquanto nós vencermos eleições, nós vamos governar: nós os vencedores das eleições estamos concentrados em governar, os derrotados das eleições estão concentrados em geringonçar", criticou.

Luís Montenegro acusou os que perderam as eleições de manterem "uma postura de altivez e arrogância".

"Enquanto os que ganharam estão a governar, como é suposto, os que perderam, em vez de se constituírem como oposição construtiva, estão apostados em geringonçar uns com os outros. Às vezes até com o próprio espelho: espelho, espelho meu, quem é capaz de geringonçar melhor do que eu", ironizou.

O primeiro-ministro fez ainda um balanço dos primeiros 40 dias de governação e assegurou que "esta dinâmica está para durar" e não está relacionada com a proximidade das europeias de 9 de junho.

"Se alguém pensa que estamos tão dinâmicos porque há eleições dia 9, desenganem-se: dia 10, dia 11, estaremos com a mesma dinâmica, a mesma vontade de transformar", assegurou.

Como exemplo, anunciou que o Governo irá apresentar já esta semana o programa de emergência para a saúde, um compromisso que estava assumido para os primeiros 60 dias da governação.