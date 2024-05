Selecção madeirense em Ténis conquista bronze nos jogos das Ilhas

A selecção madeirense, que é constituída por três tenistas femininos e três masculinos, conquistou o 3.º lugar em Córsega, ficando atrás das seleções de Canárias, grande vencedora da prova, e Sardenha.

Nos masculinos, a selecção venceu os seus dois últimos encontros, diante de St. Martin e Córsega, esta última apenas decidida no encontro de pares em que Afonso Paulino e Pedro Câmara venceram por 6-0 e 6-2 com Henrique Gonçalves como capitão de equipa. A equipa de Canárias foi a vencedora desta vertente.

Já nos femininos, e após a desistência de última hora da equipa da casa, foi disputada uma fase de grupos, em que cada equipa efetuou quatro encontros. Após uma vitória diante de Canárias no segundo dia da prova, a Seleção madeirense, composta por Joana Freitas (capitã de equipa), Francisca Marote e Madalena Fernandes, que teve em destaque com 3 vitórias em 4 partidas disputadas em singulares, acabou por ficar classificada no terceiro lugar da prova, sendo Sardenha a grande vencedora da vertente.