Para Francisco Oliveira, presidente do Sindicato dos Professores da Madeira, é importante que o ‘Estudo sobre o envelhecimento e o desgaste dos docentes da RAM’, realizado por uma equipa do Instituto Superior Técnico de Lisboa, hoje apresentado, deve traduzir-se em medidas concretas.

Defende, nomeadamente, que haja uma harmonização da carreira docente, “que significa que todos [os professores] estariam onde deveriam estar, de acordo com os mesmos critérios”. Algo que, segundo o sindicalista, não aconteceu apesar do tempo de recuperação da carreira.

Por outro lado, e face ao corolário do estudo, que aponta para uma classe docente desgastada, deixa o apelo:

“Falta deixar descansar quem já muito trabalhou”.

O estudo, coordenado por Henrique Oliveira,

partiu de uma decisão da direção do SPM, com o objectivo de conhecer, a fundo, a realidade regional, assentando nas respostas de cerca de 1300 docentes de todas as escolas da RAM.

Conforme avançou o Diário na edição impressa de 24 de Maio, algumas das principais conclusões deste estudo apontam para uma classe em que tem uma média de idades superior a 50 anos com elevados índices de desgaste e burnout, com agravamento do risco de esgotamento emocional a partir dos 45 anos.

Por outro lado, há uma grande insatisfação profissional: 55 por cento dos professores não recomendaria a profissão a amigos e 73 por cento sentem-se frustrados por não conseguirem acompanhar individualmente os alunos/ crianças..