Madeira regista maiores aumentos homólogos da avaliação bancária de habitação

O valor mediano de avaliação bancária na habitação em Abril de 2024 na Madeira foi de 1.796 euros/m2, um crescimento de 10 euros/m2 ou mais 0,6% face a Março e mais 258 euros por metro quadrado ou 16,8% em comparação com o mesmo mês do ano passado. A nível nacional, no mesmo mês, foi de 1.596 euros por metro quadrado, mais 16 euros que o observado no mês precedente. Em termos homólogos, a taxa de variação nacional fixou-se em 7,0% (6,5% em Março de 2024).

A informação divulgada esta sexta-feira pelo INE, revela que a Madeira teve o maior aumento por regiões portuguesas, tanto no geral como nos apartamentos como nas moradias.

"No mês em análise, o valor mediano de avaliação bancária de apartamentos foi 1.769 euros/m2, tendo aumentado 6,1% relativamente a abril de 2023. Os valores mais elevados foram observados na Grande Lisboa (2.338 euros/m2) e no Algarve (2.092 euros/m2), tendo o Centro registado o valor mais baixo (1.215 euros/m2). A Região Autónoma da Madeira apresentou o crescimento homólogo mais expressivo (19,5%) e o Algarve o menor face ao mesmo período do ano anterior (1,2%)", resume o Instituto Nacional de Estatística.

"Comparativamente com o mês de março de 2024, o valor de avaliação subiu 0,6%, registando o Centro a maior subida (2,4%) ocorrendo a única descida no Norte (-0,3%). O valor mediano da avaliação para apartamentos T2 subiu 16 euros, para 1.810 euros/m2, tendo os T3 subido 13 euros, para 1.575 euros/m2. No seu conjunto, estas tipologias representaram 79,9% das avaliações de apartamentos realizadas no período em análise", garante a autoridade estatística nacional.

Já o valor mediano da avaliação bancária das moradias "foi de 1.248 euros/m2 em abril de 2024, o que representa um acréscimo de 9,8% em relação ao mesmo mês do ano anterior. Os valores mais elevados observaram-se na Grande Lisboa (2.289 euros/m2) e no Algarve (2.185 euros/m2), registando o Centro e o Alentejo os valores mais baixos (963 euros/m2 e 1.052 euros/m2, respetivamente). A Região Autónoma da Madeira apresentou o maior crescimento homólogo (16,7%), tendo-se registado o menor no Algarve (3,0%)", confirma.

"Comparativamente com o mês anterior, o valor de avaliação subiu 0,7%. A Grande Lisboa apresentou o crescimento mais elevado (2,1%), ocorrendo a descida mais acentuada no Centro (-0,7%). O valor mediano das moradias T2 e T3 subiu 7 euros em ambas, para 1.238 euros/m2 e 1.232 euros/m2 respetivamente, e as T4 subiram 17 euros, para 1.305 euros/m2. No seu conjunto, estas tipologias representaram 90,1% das avaliações de moradias realizadas no período em análise", resume.

Refira-se que o número de avaliações bancárias foi cerca de 31,9 mil, o que representa uma subida de 4,4% face ao período anterior e um aumento de 49,9% em termos homólogos.