GESBA desmente JPP e afirma que valor pago pela banana é para manter durante todo o ano

A GESBA emitiu um comunicado onde desmente declarações proferidas pelo JPP. A entidade indica que, ao contrário do que foi dito pelo partido, o preço da banana é para manter ao longo de todo o ano, fixando-se em 1 euro por quilo.

"Como foi já foi referido, a GESBA irá manter o seu compromisso fixado com os produtores de banana e pagar 1 euro por quilo durante o ano todo à Banana Extra. Esse valor poderá atingir os 1,20 euros caso o produtor entregue a banana no armazém", esclarece a GESBA.

O curto comunicado termina assim: "A GESBA lamenta a tentativa do JPP de branquear todas as medidas que já estão em execução em prol do sector com uma visão clara, efectiva e concretizada de aumento de rendimento aos produtores".