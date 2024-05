GESBA investe em aumento de monocarril

A gerência da GESBA esteve na freguesia da Madalena do Mar, onde visitou parte da obra que vai aumentar em 220 metros o monocarril ali existente para transporte de banana. Ao todo a infraestrutura terá 670 metros.

Os administradores da empresa pública Aurélia Sena e Nuno Barros estiveram com vários produtores que passam a ser beneficiados pela nova extensão desta infraestrutura, indica nota à imprensa.

Com este investimento, suportado pela GESBA, a empresa pretende diminuir o esforço humano nos terrenos íngremes daquela freguesia do concelho da Ponta do Sol, acrescenta.

E conclui: "Com a conclusão deste investimento será possível transportar os cachos dos produtores mais facilmente antes de os transferir para a empresa de gestão do sector, seja esse transporte feito pelo próprio produtor ou pelos colaboradores da GESBA, que assume, como se sabe, nestes casos, todos os custos desde a recolha até o embalamento e expedição para os mercados regional e nacional".