Socicorreia investe mais de 25 milhões em edifício residencial na foz do Douro

O grupo madeirense Socicorreia vais investir mais de 25 milhões de euros para a construção de um edifício residencial, composto por 19 apartamentos, na foz do Douro. Trata-se do primeiro investimento do grupo na cidade do Porto.

O empreendimento vai ficar localizado na Avenida Montevideu e deverá estar concluído em meados de 2026. O projecto prevê dois blocos autónomos, um com 3 pisos e outro com 4 pisos, numa área de construção de aproximadamente 3000m2.

Quanto a preços, esses variam entre os 900 mil euros e os 3.500 mil euros, com tipologias que variam de T1 a T3 e T3 Duplex e que vão desde os 100m2 aproximadamente até aos 240m2, incluindo ainda uma penthouse com terraço privativo.

"Revestido a mármore travertino e emoldurado por amplos envidraçados, o edifício proporciona vistas panorâmicas sobre a praia e o mar, recebendo os moradores com elegância e classe. A localização oferece o equilíbrio perfeito entre o dinamismo urbano e a tranquilidade à beira-mar", revela nota à imprensa.

O Edifício Molhe da Montevideu irá ainda possuir ainda uma garagem subterrânea com 25 lugares de estacionamento privados. "Na área circundante, os moradores poderão desfrutar da atmosfera vibrante e diversificada da Foz do Douro, com cafés e restaurantes à beira-mar, zonas verdes e de lazer, bem como o Parque da Cidade do Porto. Para os amantes do desporto, a proximidade da praia e das vias pedonais oferecem infinitas oportunidades para actividades ao ar livre", termina o comunicado.