RIR faz balanço positivo da campanha e finaliza dia com arruada no Funchal

O RIR faz uma balanço "muito positivo" da sua campanha para as eleições regionais que se realizam no próximo domingo. Este último dia de campanha vai terminar com uma arruada cujo início está marcado para as 18 horas junto ao cais do Funchal.

"Com uma equipa unida, motivada e trabalhadora, não poderíamos estar mais orgulhosos", avança a candidatura encabeçada por Liana Reis, através de comunicado.

O partido afirma ter um programa eleitoral simples e exequível "que até serviu de inspiração e plágio por parte de partidos com representação parlamentar". "É sinal que o partido RIR está a fazer um bom trabalho, ao contrário desses partidos em que lhes falta já imaginação", atira.

Infelizmente, ao longo desta campanha temos a lamentar várias atitudes negativas, vindas de partidos do arco do poder, com circulares, manifestos internos e ameaças de entidades patronais em que caso o trabalhador não envie fotografia do boletim de voto com a cruz no partido em que lhe foi imposto, estarão a colocar o seu posto de trabalho em risco! Liana Reis

A candidata critica ainda a postura de Miguel Albuquerque: "ainda ontem no comício, o presidente em gestão não se coibiu de mostrar toda a sua arrogância e prepotência e não podemos ser representados por pessoas com este tipo de personalidade".

Termina com o apelo ao voto.