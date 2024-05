"Educação é a chave, a valorização dos professores e profissionais de educação é a solução"

A Alternativa Democrática Nacional (ADN) reuniu-se hoje com o Sindicato Democrático dos Professores da Madeira, onde "aferiu quais as carências e a implementação de medidas na carreira destes profissionais".

O candidato n.º 2 do partido, João Abreu, focou que esta acção de campanha, em concomitância com as necessidades destes profissionais.

Nesse sentido, o ADN propõe que por "questões de justiça deve ser recuperado e contabilizado o tempo de serviço subtraído aos docentes que entraram na carreira antes da alteração introduzida ao ECD-RAM (pelo DLR 20/2012/M de 21 de Agosto), e que, perderam 3 anos de serviço face aos docentes que ingressaram na carreira após essa alteração".

O ADN compromete-se a lutar pela "vinculação extraordinária dos docentes contratados com mais de 3 anos de serviço, de modo a reconhecer a sua dedicação e o seu contributo para a valorização do sistema educativo regional-

Por forma a garantir "condições mais justas e equitativas ao longo da carreira decente, fortalecendo o sistema educativo como um todo", o ADN considera essencial a abolição das quotas de acesso ao 5.º e 7.º escalões;

É alarmante a incapacidade dos governos em criar condições para lutar contra o envelhecimento destes profissionais, sendo que, grande parte tem idade superior a 50 anos. O ADN propõe a criacção de condições de habitação, contratação, e vinculação, bem como, a formalização e uniformização das reduções da componente lectiva por idade e tempo de serviço para os docentes de todos os níveis e ciclos de ensino, (inclusivamente antecipando a idade em que se inicia a redução da componente letiva para os 45 anos ); A uniformização das reduções da componente lectiva por idade e tempo de serviço é uma medida essencial para promover a valorização e o reconhecimento do trabalho dos professores. ADN Madeira

Não obstante, o ADN diz que é a favor da profissionalização em serviço "por forma a permitir a qualificação daqueles profissionais, que não obstante o seu contributo ao sistema educativo regional, através das ofertas de escola, nunca poderão ser opositores ao concurso de contratação docente. Esta medida permite a sua estabilidade profissional e, não menos importante, capacita a Sistema Educativo Regional com os recursos humanos necessários".

Além disso, o ADN também propõe a alocação de fundos comunitários à formação continua de pessoal docente, "por forma, a valorizar a qualificação destes profissionais".