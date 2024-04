Papa quer que Palestina e Israel sejam dois Estados livres e com boas relações

O Papa Francisco pediu hoje orações para que a Palestina e Israel sejam dois Estados "livres" e "com boas relações" entre si, no final da audiência geral, realizada no Vaticano.

"Rezemos pelo Médio Oriente, por Gaza, onde há tanto sofrimento, e pela paz entre a Palestina e Israel, para que sejam dois Estados livres com boas relações", declarou o Papa.

O Vaticano sempre defendeu uma solução de dois Estados para a Palestina e Israel e um estatuto especial para a cidade de Jerusalém.

Francisco reiterou os seus apelos para que a paz seja alcançada entre a Palestina e Israel, mas lembrou ainda "a Ucrânia martirizada" e "todos os jovens soldados que estão a morrer", recordando igualmente o conflito em Myanmar e outras guerras no mundo.

"A guerra é sempre uma derrota e quem ganha são os fabricantes de armas", afirmou o Papa.