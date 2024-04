Jornais e revistas dão amplo destaque antecipado aos 50 anos do 25 de Abril

Bom dia. Eis as capas dos jornais nacionais e das revistas semanais que saem para as bancas nesta quarta-feira, 24 de Abril de 2024.

Na revista Sábado:

- "André Villas-Boas. O rebelde que quer derrubar Pinto da Costa"

- "Especial 25 de Abril. Retrato das mudanças profundas na sociedade portuguesa desde 1974"

- "Família. Famosos contam como é ser pai com mais de 65 anos"

Na revista Visão:

- "Edição comemorativa 50 anos do 25 de Abril. Os primeiros dias de liberdade"

- "Memórias da guerra colonial"

- "O lado escondido da crise de habitação"

- "O novo Museu da Resistência"

No Correio da Manhã:

- "Impostos. Burlões atacam declarações do IRS. Autoridade Tributária lança alerta"

- "Segunda tentativa de enganar os contribuintes. Primeira foi com reembolsos"

- "Portugal é dono do 8.º maior poço de petróleo do mundo"

- "António Costa. Comentador do canal Now e cronista do CM"

- "Rui Costa decide. Schmidt seguro até final da época"

- "Pode ficar. Rúben Amorim dá esperança"

- "Clássico. Sérgio não quer festa no Dragão"

- "Média de 1611 euros/M. Abranda preço das habitações"

- "Crime em Coimbra. Pai e filho presos por matar homem à pancada"

- "Quatro mil fiéis. Pastor próximo do Chega e Trump reza no Porto"

No Público:

- "Sem fiscalização, senhorios aumentam rendas acima do teto de 2%"

- "Fernando Araújo. Diretor executivo do SNS demite-se para não ser 'obstáculo' às políticas do Governo"

- "Vários cancros. Cientistas criam teste de diagnóstico com base no sangue"

- "Parlamento Europeu. Até deputados estrangeiros estranharam nova lista do PS"

- "Exilado. Mário Soares homenageado em Paris. Amava a vida e a liberdade"

- "Entrevista ao fotógrafo Sebastião Salgado: 'A gente acreditava que Portugal ia ser completamente de esquerda'"

- "Grau de adesão a populismos. Críticos de elites e políticos, portugueses querem referendo para decisões mais importantes"

No Jornal de Notícias:

- "Dados de saúde dos portugueses disponíveis em toda a Europa"

- "Fernando Araújo sai da Direção Executiva do SNS"

- "Violência. Dupla recebe 100 mil euros para matar traficante por dívida"

- "FC Porto. Francisco Conceição fica até 2029"

- "Vila do Conde. Estrume das vacas fornece gás a três mil casas"

- "Castelo de Paiva. Livrou-se da morte por enforcamento mas não de ir a tribunal"

- "Teatro. A Revolução e a crise na informação sobem ao palco"

- "'All you need is love'. Simão, fã dos Beatles, convenceu a avó a inscrever o pai num concurso televisivo para pagar viagem a Liverpool. André Calisto ganhou 50 mil euros e em julho vão todos a Inglaterra"

No Diário de Notícias:

- "A antevisão dos jovens. E quando a democracia fizer 100 anos?"

- "Portugueses: 'Quero emigrar, mas não posso desistir do meu país'"

- "Imigrantes: 'Construir uma carreira e viver. Portugal é um país de oportunidades'"

- "Onde estava há 50 anos? Vasco Lourenço, presidente da Associação 25 de Abril"

- "Mónica Ferro: 'Ainda falta muito para cumprir Abril nos direitos das mulheres'"

- "Redução do IRS. PSD não sabe se vai chumbar 'exercício de oportunismo' do PS"

- "Argentina. Quanto vai durar e o que se esconde atrás do 'milagre económico' de Milei"

- "Médicos. FNAM vai apresentar 10 exigências ao Governo"

- "Shirley MacLaine aos 90. Deus (ainda) sabe quanto ela amou"

No Negócios:

- "Três transformações e quatro sobressaltos. 50 anos da economia portuguesa"

- "Negociação em cima do capô. A vida turbulenta da bolsa após 1974"

- "Mobilidade social, educação e habitação preocupam os jovens"

- "25 ícones da revolução dos cravos"

- "Os postais de Abril"

- "Preço do IPO trava entrada da Luz Saúde em bolsa"

- "Governança. Salários dos CEO do PSI cresceram 5,7% em 2023"

- "Ações. Galp torna-se a cotada mais valiosa graças à Namíbia"

No O Jornal Económico:

- "Aumentar reserva estratégica de gás natural custa até 200 milhões"

- "Fidelidade recusa vender Luz Saúde 'a desconto'"

- "Galp sobe mais 3,67% e já vale mais do que a EDP"

- "Topo da agenda: AR e resultados nos EUA"

- "'[O FC Porto] tem um problema de tesouraria muito grave'. João Rafael Koehler, candidato a vice-presidente do FC Porto"

- "Elétricos 'low-cost' pressionam preço dos usados"

- "Investimento no medicamento hospitalar sobe 10% ao ano desde 2020"

- "Tim Vieira arranca amanhã corrida à Presidência da República"

No O Jogo:

- "Pinto da Costa. Presidente há 42 anos, candidata-se a um último mandato para evitar que 'desbaratem o clube': 'As nossas sondagens são os votos nas urnas'"

- "FC Porto. Treinador e capitão assinaram contratos válidos se a lista A vencer as eleições. PC [Pinto da Costa] amarra Conceição e Pepe"

- "FC Porto. Cláusula de compra de Francisco Conceição acionada"

- "Benfica. Disse que foram 'ultrapassados limites' em Faro, mas nunca usou o nome do técnico - Rui Costa não menciona Schmidt"

- "Sporting. Ouviu proposta dos hammers em Londres, mas não ficou convencido. Amorim dá nega ao West Ham"

No Record:

- "Sporting. Amorim mais perto de ficar. Treinador dá nega a West Ham e Liverpool"

- "Benfica. 'Ultrapassaram-se os limites', Rui Costa condena reação dos adeptos em Faro"

- "Mais protestos organizados para próximo jogo na Luz"

- "FC Porto. Pinto da Costa promete Sérgio Conceição e Pepe"

- "FC Porto. Francisco Conceição até 2029"

E no A Bola:

- "'As críticas têm limites', Rui Costa reage a novos incidentes entre adeptos e Roger Schmidt, agora em Faro"

- "Sporting. Amorim. Ir a Londres sem sair do mesmo sítio"

- "FC Porto. 'Vamos à UEFA mostrar que temos um novo modelo de gestão', Pereira da Costa, CFO de Villas-Boas"

- "Pinto da Costa anuncia acordos para renovar com Pepe e Conceição... se ganhar eleições"

- "Francisco Conceição até 2029 pelo dobro com cláusula especial"

- "Liga dos Campeões asiática. Jorge Jesus falha final"

- "Inglaterra. Arsenal goleia Chelsea no dérbi (5-0)"