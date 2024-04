Dia Internacional da Mãe Terra e do Património Geológico assinalado com visita gratuita

A Rota da Cal - Associação de Investigação e Divulgação de Fornos de Cal, a Unidade de Investigação GEOBIOTEC, FCT, a Universidade de Aveiro e a PROGEO Portugal associam-se às comemorações do Dia Internacional da Mãe Terra e do Património Geológico, através da realização de uma visita guiada gratuita ao Núcleo Museológico – Rota da Cal, nos Lameiros, em São Vicente, no próximo domingo, 21 de Abril, a partir das 10 horas.

A visita contará com a orientação de João Batista Pereira Silva (PhD, Investigador GEOBIOTEC, FCDT, Universidade de Aveiro, representante da PROGEO Portugal), de Joel Alcino de Oliveira e Freitas, presidente da direcção da Rota da Cal, e do professor José António Moniz.

Sob o tema 'Vamos percorrer um antigo fundo marinho com 7 milhões de anos a 455 metros de altitude – Rota da Cal', os interessados nesta visita podem fazer a reserva da sua presença através do email [email protected].