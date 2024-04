Consulado em Jersey tem novas instalações

O Consulado Honorário de Portugal em Jersey tem novas instalações. Fica situado no centro da cidade de Saint Helier, em Charles House. Foi preciso cerca de vinte anos para que o Consulado tenha dignas instalações e possa servir a comunidade portuguesa residente na Ilha do Canal, a maioria é originária da Ilha da Madeira, com maior dignidade e conforto.

O DIÁRIO contactou vários emigrantes e foram unânimes ao referir que as novas instalações têm outras condições e que nem se comparam com as anteriores. Descrevem a importância de agora ter um elevador para as pessoas com mobilidade reduzida ou que usem uma cadeira rodas poderem ter acessos aos serviços consulares que antes não tinham.

Um outro aspecto que os emigrantes salientaram é o facto de ter uma sala de espera digna e de haver um espaço de atendimento na qual privacidade das pessoas que vão tratar dos assuntos.

As novas instalações do Consulado Honorário de Portugal em Jersey fica localizado na Charles House Street e os serviços consulares funcionam de segunda a sexta de manhã das 10 às 12 horas e de tarde das 14 às 16 horas. À frente do Consulado Honorário está Manuel Silva que exerce estas funções há quase 10 anos.

Emigrantes agradecem a Cafôfo

Os emigrantes com quem o DIÁRIO contactou dizem se não fosse a intervenção do ex-Secretário de Estado das Comunidade Portuguesas, Paulo Cafôfo, em tomar diligências para que o Consulado Honorário de Portugal tivesse novas instalações.

Os emigrantes portugueses destacam o facto de Paulo Cafôfo em dois anos em que esteve à frente da Secretaria de Estado resolveu este assunto bem como visitou a nossa comunidade e melhorou os serviços consulares.

Em Julho de 2023 o antigo governante socialista esteve na ilha inglesa e foi nessa altura que visitou o espaço das novas instalações. Um outro elogio que dão a Paulo Cafôfo é o facto de agora terem uma funcionária do estado onde pode realizar os cartões de cidadão e os passaportes que outrora eram enviados para o Consulado Geral de Portugal em Londres.