Polícia detém suspeito no consulado do Irão em Paris

As forças de segurança francesas detiveram hoje um homem que foi visto no interior do consulado iraniano em Paris com "uma granada ou um colete explosivo", anunciou a prefeitura da polícia.

"O homem saiu do consulado e foi controlado pelo BRI", uma unidade de elite da polícia, disse o comando da polícia, citado pela agência francesa AFP.

A mesma fonte acrescentou que estava a ser feita uma busca no local.

A intervenção das forças de segurança foi feita a pedido do consulado, segundo as autoridades francesas.