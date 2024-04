Filipe Sousa, JPP: “Notou-se um discurso com alguma ficção, com algumas histórias engraçadas pelo meio, que é habitual, mas a verdade é que os problemas reais que aflige a população madeirense é um facto, apesar de se afirmar uma economia pujante, um PIB que aumentou 67% nos anos de governação de Miguel Albuquerque, mas a pergunta que deixamos: o porquê de quase um terço da população madeirense estar no limiar da pobreza? O porquê de termos o custo de vida mais caro do país? Os problemas da mobilidade o porquê de não se resolveram? A revisão da Lei das Finanças Locais, o CINM, portanto isto é mais do mesmo, apesar da tentativa, do esforço tremendo do presidente do governo em tentar demonstrar alguma humildade, mas para sermos humildes temos que ser iguais a nós próprios, tentativa de humildade que vem do receio do PSD em perder o poder”.