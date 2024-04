Surto de cólera atingiu 14.712 pessoas em Moçambique com 32 mortos desde Outubro

As autoridades sanitárias moçambicanas registaram 14.712 casos de cólera em cinco meses, que provocaram durante o atual surto 32 mortos, indicam dados oficiais a que a Lusa teve hoje acesso.

De acordo com o mais recente relatório sobre a progressão da doença, elaborado pelo Ministério da Saúde e com dados de 01 de outubro de 2023, início do atual surto, até 31 de março de 2024, trata-se de uma taxa de letalidade que se mantém em 0,2%.

No relatório acrescenta-se que dos 14.712 casos cumulativos notificados em cinco meses, 4.926 (33,5%) foram reportados pela província de Nampula, 2.734 (18,6%) em Tete, 2.402 (16,3%) em Cabo Delgado, 2.282 (15,5%) na Zambézia, 1.571 (10,7%) em Sofala, 428 (2,9%) em Niassa, 320 (2,2%) em Manica e 49 (0,3%) em Maputo (província).

Refere-se ainda que atualmente há surtos de cólera ativos nos distritos de Erati, Mecuburi, Nacaroa, Meconta, Angoche e cidade de Nampula (Nampula), Pemba, Metuge, Mecufi e Namuno (Cabo Delgado), distritos de Cahora Bassa, cidade de Tete, Doa, Angónia, Macanga e Marara (Tete), distritos de Gurué e Alto Molócue (Zambézia), distritos de Caia, Chemba, Nhamatanda, Dondo e Cheringoma (Sofala), distritos de Lichinga, Cuamba, Metarica e Chimbonila (Niassa), distritos de Guro, Macossa, e cidade de Chimoio (Manica) e no distrito de Moamba (Maputo).

À data de 31 de março estavam internados em unidades sanitárias do país 36 doentes com cólera.

Em declarações anteriores à Lusa, o chefe do Programa Alargado de Vacinação do Ministério da Saúde, Leonildo Nhampossa, avançou que foram vacinadas contra a cólera, em quatro províncias, entre 08 e 12 de janeiro, 2.268.548 pessoas, com mais de 1 ano de idade.

O grupo-alvo desta operação de vacinação era de 2.271.136 pessoas, correspondente à população que vive nas áreas mais vulneráveis e de foco para o atual surto, referiu anteriormente o Ministério da Saúde.

A cólera é uma doença, tratável, que provoca fortes diarreias e que pode provocar a morte por desidratação se não for prontamente combatida.

A doença é causada, em grande parte, pela ingestão de alimentos e água contaminados por falta de redes de saneamento.

Em maio passado, a Organização Mundial da Saúde (OMS) alertou que o mundo terá um défice de vacinas contra a cólera até 2025 e que mil milhões de pessoas de 43 países podem ser infetadas com a doença, apontando, já em outubro, Moçambique como um dos países de maior risco.