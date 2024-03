Desnutrição aguda deverá atingir um milhão de crianças etíopes em 2024, alerta UNICEF

Cerca de um milhão de crianças etíopes vão sofrer de desnutrição aguda este ano e cerca de 350.000 mulheres grávidas e lactantes de desnutrição, disse ontem um representante da UNICEF, durante uma visita à Etiópia.

O diretor executivo adjunto do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), Ted Chaiban, que se encontra a realizar uma visita de cinco dias à Etiópia, instou a comunidade internacional "a aumentar imediatamente o seu apoio às crianças e famílias" no país, para evitar que piore a catástrofe humanitária, lê-se num comunicado à imprensa.

"A Etiópia está a enfrentar múltiplas crises e as necessidades estão a ultrapassar a nossa resposta", afirmou.

Segundo explicou, a seca provocada pelo fenómeno meteorológico El Niño, que atingiu o norte, o centro e o sul da Etiópia, está a ter um impacto devastador em milhões de crianças.

Chaiban visitou uma das zonas mais afetadas pela seca em Tigray, no norte, onde as taxas de subnutrição ultrapassaram o limiar de emergência.

"Esta é uma região onde os mecanismos de sobrevivência das famílias se esgotaram", disse.

"Para complicar ainda mais a situação, está a decorrer uma emergência de saúde pública em todo o país, com surtos de cólera, sarampo, dengue e malária", acrescentou.

Estas doenças são mortais para as crianças, mas são facilmente evitáveis, declarou.

"Além disso, o país está a lidar com o impacto do conflito que também está a exacerbar a situação para as comunidades vulneráveis", referiu.

De acordo com o comunicado de imprensa, a UNICEF, em colaboração com o Governo etíope e outros parceiros, está a fornecer apoio nutricional, água potável, imunização de rotina, educação e serviços de proteção infantil, "mas muito mais precisa de ser feito".

"Se agirmos agora, podemos salvar a vida de milhões de crianças, mas precisamos de recursos para podermos aumentar a nossa resposta humanitária", declarou.

O representante desejou ainda que haja um caminho pacífico, que resolva as disputas do país, para que a UNICEF consiga chegar a todas as crianças necessitadas.