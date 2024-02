Propostas para baixar impostos e desonerar as famílias

A Alternativa 21, em comunicado enviado esta tarde, afirmou que tem como propostas sociais baixar impostos, devolver 5% do IVA desde que este tenha o NIF do contribuinte e possibilitar transportes públicos gratuitos e refeições gratuitas para estudantes.

“Estas medidas, de acordo com nossas expectativas, farão uma desoneração das famílias em cerca de 150€/mês, e serão suportadas pelas medidas anticorrupção que propomos”, refere o partido.

Sobre as medidas anticorrupção explicam que estas também farão aumentar a produtividade do Estado, fazendo com que o mérito seja promovido e consequentemente aumentando a qualidade dos serviços prestados pelo Estado.

“Com este aumento de produtividade conseguiremos implementar os planos sectoriais de crescimento económico que identificarão as oportunidades, as ameaças, as quantidades consumidas, os principais custos, e os locais mais visíveis para instalar centros de produção desse sector”, diz a Alternativa 21.

É objectivo que com os planos apresentados, a coligação consiga “o almejado crescimento económico e aumento das remunerações”.