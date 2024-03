Festival Regional de Teatro Escolar Carlos Varela regressa entre 4 a 8 de Março

O XXXII Festival Regional de Teatro Escolar Carlos Varela regressa para mais uma edição esta semana, entre hoje e sexta-feira, 4 a 8 de Março, na Escola Secundária de Jaime Moniz.

A iniciativa procura há 32 anos " formar públicos, criar cidadãos autoconfiantes e potenciar competências nas artes do espectáculo", refere a Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, em nota enviada.

O professor Carlos Varela, o mentor deste festival, teve o sonho de possibilitar o encontro onde todos tivessem um lugar e pudessem mostrar o seu amor ao teatro.

Na sessão de abertura, o secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho homenageou o mentor do festival: "Foi professor nesta escola e foi, sem dúvida alguma, um dos percussores do teatro na escola".

"Com este festival homenageamos, também, o teatro, toda a dinâmica que ocorre nas nossas escolas e que acima de tudo vem demonstrar o quanto são relevantes as actividades extracurriculares", referiu.

Através de um protocolo entre a escola promotora e a Câmara Municipal do Funchal, o espectáculo vencedor do Prémio Carlos Varela apresenta o seu trabalho no Teatro Municipal Baltazar Dias.

Este ano o Festival contará com a presença de cerca de noventa alunos, com idades compreendidas entre os 10 e os 18 anos, e onze coordenadores de clubes de teatro de várias escolas da Região.