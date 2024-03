Brasil supera dois milhões de casos de dengue e bate recorde histórico

O Brasil ultrapassou a marca de dois milhões de casos de dengue em 2024, segundo os dados divulgados pelo Ministério da Saúde do país, um novo recorde, desde que existem registos.

O país soma 2.010.896 casos prováveis e confirmados desde janeiro. Há 628 mortes provocadas pela doença confirmadas e outros 1.042 óbitos em investigação.

Este número é o maior registado em toda a série histórica realizada pelo Ministério da Saúde, que recolhe dados desde 2000.

A dengue tem alta incidência no país, mas em 2024 os números de infeção têm batido recordes e, segundo as autoridades sanitárias brasileiras, o número de casos aumentou em razão da introdução de novas versões do vírus no país e o impacto das mudanças climáticas, acentuadas pelos efeitos do el Niño.

A taxa de letalidade quanto ao total de casos prováveis de dengue no país é de 0,03% nas 11 primeiras semanas desse ano. Quanto à taxa de letalidade de óbito relativa ao total de casos graves é de 3,86%.

Foram publicados 350 decretos municipais e 11 decretos estaduais de emergência por causa da dengue no Brasil.

O país iniciou uma campanha de vacinação contra a dengue em fevereiro com o imunizante japonês Qdenga, tornando-se o primeiro país do mundo a oferecer a vacina contra a dengue através do sistema público de saúde, embora o baixo número de doses disponíveis e a baixa procura esteja a limitar a aplicação.