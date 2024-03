Rio de Janeiro bate recorde com sensação térmica de 60,1ºC

O Brasil, que se encontra sob alerta vermelho devido ao calor, registou, ontem, um recorde de sensação térmica.

No Sábado, o Rio de Janeiro atingiu os 60,1ºC, de acordo com a CNN Brasil.

O órgão de comunicação brasileiro, refere que os valores foram registados pelo sistema Alerta Rio, que faz as medições da prefeitura do Rio de Janeiro desde 2014. Segundo a mesma fonte, a estação de Guaratiba, na zona Oeste, registrou sensação térmica de 60,1ºC às 10h20.

Até então, o recorde de maior sensação térmica medido pelo Alerta Rio havia sido em Novembro do ano passado, quando a mesma estação meteorológica marcou sensação de 59,7ºC.

O país está a registar temperaturas máximas 5ºC acima da média e apresenta "potencial perigo" de aumento dos valores, no Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo e Goiás. No caso do Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, a classificação é de "grande perigo".

As previsões para este domingo, 17 de Março, feitas pelo sistema Alerta Rio, da prefeitura do Rio de Janeiro, apontam para uma temperatura superior a 40ºC.