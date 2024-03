Há 15 anos seringas abandonadas espalhavam 'perigo de morte'

Há 15 anos, o DIÁRIO fazia manchete com o facto de existirem seringas espalhadas em todo o lado. Desde praias, jardins, casas devolutas e fazendas, os diversos locais espelhavam os detritos da droga.

A 20 de Março de 2009, o DIÁRIO noticiava que as "seringas abandonadas espalham 'perigo de morte'. Praias, jardins públicos, casas devolutas, terrenos agrícolas ou um qualquer recanto de uma rua eram alguns dos locais onde, frequentemente, se encontravam rastos do consumo de estupefacientes, nomeadamente "seringas com vestígios de sangue".

Não obstante, na mesma reportagem, era noticiado que no anterior, só a empresa 'Farmamadeira', responsável pelo abastecimento das farmácias, distribuiu 74.849 kits por toda a Região. Ou seja, partindo do princípio que cada kit integra duas seringas, chegava-se à conclusão que tinham sido disponibilizadas um total de 149.698 daqueles objectos com vista ao consumo de droga.

5 SENTIDOS - Madeirense integra acção musical na Índia

A flautista madeirense, Carla Sousa, também era notícia há 15 anos, porque iria participar numa iniciativa na área educacional em Mumbai, na Índia. "Divulgar os sons eruditos, interpretados por músicos europeus, junto dos jovens indianos" era um dos pontos do projecto educacional.

"O convite foi uma surpresa espectactular porque surgiu à ultima hora. E foi com muito gosto que aceitei fazer parte do grupo de músicos que deslocará à Índia para tocar com a Bombay Chamber Orchestra", fez saber Carla Sousa.

NACIONAL - Desemprego afecta portugueses no Reino Unido

O desemprego no Reino Unido, que naquela época tinha atingido os dois milhões de pessoas pela primeira vez desde 1997, também estava a afectar os portugueses residentes no país.

DESPORTO - Rali Porto Santo sem Open

No capítulo desportivo, o Campeonato Open de Ralis da Madeira tinha uma baixa inesperada, com a não inclusão do Rali Porto Santo Line. "Tudo porque a competição não registou um número de inscritos que justificasse a realização da referida prova".

Apenas duas equipas inscreveram-se para o efeito, um "número extremamente reduzido" que não satisfez as premissas financeiras necessárias para que a organização apostasse no evento.