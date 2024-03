Brasil abre investigação sobre possível concorrência desleal da China

O Governo brasileiro anunciou ontem a abertura de uma investigação para determinar a existência de concorrência desleal nas exportações chinesas de chapas de aço carbono para o Brasil.

A investigação, conduzida pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, é resultado de uma denúncia apresentada em outubro passado pela Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) brasileira.

O Ministério afirmou, em circular publicada no Diário Oficial da União, que decidiu abrir a investigação porque a venda dessas chapas pode estar a causar prejuízos à indústria nacional.

A CSN, único fabricante de chapas de aço-carbono no Brasil, denunciou que as importações deste produto estão a chegar da China a um preço de 1.292,90 dólares (1.192,5 euros) por tonelada, ou seja, 44% menos do que o preço habitual de mercado.

As chapas em questão tiveram uma redução, em 2022, de uma tarifa de 12% para 10,8%, segundo dados publicados no Diário Oficial da União.