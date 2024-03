Ensemble XXI e Duo Contracello brilham no MUDAS sob a batuta de Francisco Loreto

O MUDAS - Museu de Arte Contemporânea da Madeira, na Calheta, foi palco do espectáculo inserido no Festival de Música da Madeira desta sexta-feira, 15 de Março. As estrelas desta noite foram os grandiosos Ensemble XXI da Orquestra Clássica da Madeira, Duo Contracello, constituído pelo violoncelista Miguel Rocha e o contrabaixista Adriano Aguiar, sob a batuta do maestro Francisco Loreto.

A actuação de entrada gratuita, contou com uma boa adesão do público, que aplaudiu vivamente as obras interpretadas de Johann Sebastian Bach, Ignaz Pleyel, Gioacchino Rossini, Alexandre Delgado. A execução da obra Wakana de Acácio Piedade foi o momento alto da noite.

A Direcção Artística do Festival, - com a chancela da Secretaria Regional de Turismo e Cultura -, é da responsabilidade do violinista Norberto Gomes.

Os concertos inseridos na 37.ª edição do Festival de Música da Madeira podem ser revistos na TV Madeira, disponível no canal 79 da MEO. A promotora principal da TVM é a empresa madeirense ‘100 Pressão Multimédia’.