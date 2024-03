Portugal apurado diretamente para a fase final do Euro2026 de voleibol

Portugal está apurado para a fase final do Campeonato da Europa de voleibol de 2026, logrando a qualificação direta com o 10.º lugar alcançado no Euro2023 e a 12.ª posição no ranking europeu, anunciou hoje a federação lusa.

A fase final do Euro2026 será realizada em quatro países, sendo que a Roménia e a Bulgária já estão confirmados como anfitriões, faltando ainda anunciar os outros dois, que deverão ser encontrados entre Finlândia, Itália e Eslovénia.

A seleção nacional marcará presença pela oitava vez, e quarta consecutiva, numa fase final de um Campeonato da Europa, depois de 1948, 1951, 2005, 2011, 2019, 2021 e 2023.

Na última edição, organizada pela Itália, Bulgária, Macedónia do Norte e Israel, Portugal esteve a uma vitória de fazer história, ou seja, qualificar-se para os quartos de final, mas as suas aspirações foram travadas pela Ucrânia (3-0).

O próximo Campeonato da Europa realiza-se em 2026 e não em 2025, no seguimento da resolução da Federação Internacional de Voleibol (FIVB), que decidiu que, a partir de 2026, todas as competições continentais passarão a ser disputadas em anos pares, em vez de ímpares.

A seleção orientada por João José não disputará a fase de qualificação para o Euro2026, apurando-se diretamente para a fase final devido à classificação no Euro2023 (10.º lugar) e à sua posição no ranking da Confederação Europeia de Voleibol (CEV), em que é 12.ª posicionada.