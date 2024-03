A Camacha defronta domingo Os Sandinenses, em São Martinho de Sande, para a 22.ª jornada do Campeonato de Portugal, Série A. A equipa madeirense, que está no terceiro lugar com 34 pontos, a três do líder Limianos, tem pela frente o sétimo classificado, com 30 pontos.

Para o treinador da Camacha, Tiago Quaresma o propósito para o jogo é muito claro e que passa por vencer regressar aos dois primeiros lugares.

“Estamos a atravessar uma fase má. O nosso desempenho na segunda volta não tem sido aquele que gostaríamos. Deixámos pontos em alguns jogos que nos custaram caro e, por isso, estamos neste momento fora dos lugares de subida. Não tem sido fácil. É uma semana mais difícil em comparação com aquela quando se ganha. A cara de quem ganha nunca é igual à de quem perde. Estou, contudo, convicto que até final do campeonato vamos dar uma excelente resposta e regressar, assim, às vitórias. Vamos para estes últimos cinco jogos com muita vontade de reverter esta situação e entrar novamente nos dois primeiros lugares.”