GNR deteve seis pessoas por violência doméstica na semana passada em Portugal

A GNR anunciou hoje ter efetuado seis detenções por violência doméstica e oito por posse ilegal de armas e apreendido quatro embarcações no âmbito de várias operações desenvolvidas entre os dias 23 e 29 de fevereiro.

Focadas na prevenção e combate à criminalidade e à sinistralidade rodoviária e na fiscalização de diversas matérias de âmbito contraordenacional, as operações resultaram num total de 339 detidos em flagrante delito, avança a GNR em comunicado.

Do total de detenções, seis ocorreram por violência doméstica, oito por posse ilegal de armas e arma proibida, 120 por condução sob o efeito do álcool, 88 por condução sem habilitação legal, 25 por tráfico de estupefacientes e 16 por furto e roubo.

Entre 23 e 29 de fevereiro, a GNR procedeu ainda à apreensão de quatro embarcações, 12 armas de fogo, 475 munições de diversos calibres, 26 armas brancas ou proibidas e 20 veículos.

Foram ainda apreendidas 2.490,8 doses de haxixe, 584,668 doses de liamba, 132 doses de cocaína, 38,7 doses de heroína, 175 comprimidos de MDMA e um pé de canábis.

No âmbito das operações de fiscalização do trânsito desenvolvidas pela GNR durante este período, foram detetadas 6.032 infrações, destacando-se 1.468 por excesso de velocidade, 731 por falta de inspeção periódica obrigatória, 353 relacionadas com tacógrafos e 305 decorrentes de anomalias nos sistemas de iluminação e sinalização.

De registar ainda 249 infrações por condução sob o efeito de álcool, 222 por falta de seguro de responsabilidade civil, 187 por uso indevido do telemóvel durante a condução e 160 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças.