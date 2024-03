"Será que o PS local ainda não percebeu que não pode ser o 'Partido de Lisboa'?", diz Alberto João Jardim

Na rede social X (antigo Twitter), Alberto João Jardim reagiu às eleições legislativas nacionais, que tiveram lugar este domingo, 10 de Março. Em várias publicações, começa por parabenizar os madeirenses pela descida da abstenção e "pela inteligência como actuou", assim como à lista do PSD/CDS "pelo empenho com que, em circunstâncias complexas, ganhou merecidamente". Deixa ainda a questão: ""Será que o PS local ainda não percebeu que não pode ser o 'Partido de Lisboa'?".

"Povo Madeirense reflicta sobre resultados no Retângulo: andar a dispersar votos assim inúteis em Partidos que não vão a lado algum, pode trazer à Madeira a ingovernabilidade que se prevê em Lisboa", acrescenta.

O antigo presidente do Governo Regional continua: "Noite de eleições, pobreza as declarações dos principais líderes partidários nacionais. Em vez de patrioticamente encontrarem uma solução estável e de Reforma do Estado, mais uma vez a diletância medíocre e burguêsmente vaidosa dessa geração política!".

