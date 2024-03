Chega afirma que é dever responder ao resultado das eleições com "trabalho, seriedade e dedicação"

Miguel Castro considera que, na sequência do resultado alcançados nas eleições legislativas realizadas ontem, "é preciso ter a humildade e a lucidez de perceber que nos foi dada uma grande prova de confiança e que o nosso dever é o de corresponder com trabalho, seriedade e dedicação". O Chega elegeu um deputado pelo círculo da Madeira, duplicando a votação obtida nas eleições legislativas regionais de Setembro do ano passado e praticamente quadruplicando o resultado das eleições legislativas nacionais anteriores.

Na sequência de uma noite eleitoral considerada "histórica" por André Ventura, líder nacional do partido, Miguel Castro realça o "trabalho intenso" que potenciou o resultado eleitoral e agradece "aos militantes e a todos os cidadãos anónimos que, de forma direta e indireta, trabalharam para o sucesso obtido e se reveem na mensagem política do Chega".

Os resultados são o espelho do trabalho árduo e de proximidade que temos vindo a desenvolver, não só durante a campanha, mas também dentro do parlamento e em toda a nossa atividade partidária. Os mesmos também espelham o compromisso inabalável com a população da Madeira e do Porto Santo, que são a razão de ser do nosso partido. Miguel Castro

O líder do Chega-Madeira indicou que "o trabalho em prol de quem mais precisa é, exactamente, um dos grandes pilares da nossa matriz partidária”, pelo que acredita no trabalho que virá a ser realizado pelo deputado eleito, Francisco Gomes.

Quanto às eleições regionais, assume que "são completamente diferentes das eleições nacionais". "Porém, estamos cientes das expectativas que recaem nos nossos ombros e estamos motivados para continuar a fazer um trabalho digno, sério e potenciador de uma mudança real no regime político que domina a Região há quase cinco décadas", conclui.