"Seremos parte de qualquer solução que afaste a direita do Governo", garante Mariana Mortágua

A coordenadora do BE, Mariana Mortágua, assegurou esta noite que o partido será parte de uma "solução que afaste a direita do Governo", considerando que a "inegável viragem à direita" é resultado da "política desastrosa" da maioria absoluta do PS.

Numa reação desde o quartel general do BE para esta noite eleitoral, o Fórum Lisboa, Mariana Mortágua considerou que a "situação ainda não totalmente clara" em termos de mandatos, mas referiu que apesar "desta viragem à direita" nas eleições de domingo, o partido "manteve-se firme" e teve mais "cerca de 30 mil votos", continuando com os mesmos cinco deputados.

"Faremos exatamente o que dissemos que íamos fazer. Seremos parte de qualquer solução que afaste a direita do Governo", assegurou.