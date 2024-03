Sousa Real pede serenidade após primeiras projecções

A porta-voz do PAN pediu hoje serenidade após a divulgação das projeções dos resultados eleitorais, que colocam o partido com entre 1,5 e 3,1% dos votos, realçando que é preciso a representação das causas na Assembleia da República.

"As projeções têm neste momento uma grande amplitude. Vamos aguardar com serenidade. O PAN faz muita faz muita falta no parlamento. É importante termos essa representação para as causas que ao longo do ano temos defendido e, portanto, vamos aguardar com calma todos os resultados", disse aos jornalistas Inês Sousa Real à chegada ao quartel-general do partido para a noite eleitoral, na sala do Rei, na Estação Ferroviária do Rossio, em Lisboa.

As projeções dos resultados eleitorais divulgadas por RTP, SIC, TVI e CMTV dão a vitória à Aliança Democrática (AD) nas eleições legislativas de hoje, com entre 27,2 e 33,0% dos votos, seguindo-se o PS, com entre 23,8 e 29,8%.

De acordo com as projeções, o Chega tem entre 16,6 e 21,6%, seguido da Iniciativa Liberal (entre 4,1% e 7,3%), Bloco de Esquerda (entre 3,2% e 6,4%), Livre entre (2,2 e 5,2%), CDU (entre 1,3% e 5,3%), e PAN (entre 1,5 e 3,1%).

Depois de ter conseguido eleger André Silva em 2015, o PAN assegurou quatro lugares no parlamento em 2019, mas voltou a ter um único representante após as legislativas de 2022.