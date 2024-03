Rui Tavares chegou ao Teatro Thalia em ambiente calmo e antecipa "noite longa"

O porta-voz do Livre Rui Tavares antecipou hoje uma "noite longa" para o partido e elogiou a baixa da abstenção prevista pelas televisões, num ambiente ainda calmo e expectante no Teatro Thalia, em Lisboa.

O dirigente chegou pelas 19:40 ao Teatro Thalia, em Lisboa, local onde está a decorrer a noite eleitoral do Livre.

"Vai ser uma noite longa porque para um partido como o Livre pode haver vários mandatos que sejam decididos ali nas últimas contagens de voto. Portanto, a conversão de votos em mandatos, como há muitos partidos, ela é mais indefinida do que costumaria ser. E por isso, sim, contamos com uma noite longa", afirmou o cabeça de lista do Livre por Lisboa e deputado único.

Interrogado sobre se a participação eleitoral prevista pode beneficiar o partido, Tavares respondeu que "beneficia a democracia" e disse estar preparado para todos os cenários.

"Estamos tão preparados que pelos vistos trouxe um guarda-chuva e hoje está o céu estrelado. Só para verem como somos prevenidos", gracejou, com um chapéu decorado com papoilas na mão, símbolo do partido.

Depois de esta manhã, no momento em que foi votar, ter afirmado que não estava nervoso, Tavares confessou agora estar "um bocadinho mais".

O ambiente no Teatro Thalia é calmo, com alguns membros e apoiantes a juntar-se de forma gradual, enquanto jantam antes das primeiras projeções sobre resultados serem conhecidas.

Sobre as previsões das televisões para a abstenção, que deverá ficar situada entre os 32% e os 46,5%, Tavares considerou positivo que "tantas pessoas quanto possível exerçam o seu direito e dever para contribuir para as decisões mais importantes da nossa comunidade".

"Ainda bem que houve mais gente a participar, isso é sempre bom e sempre esclarecedor, ou será quando começarmos a saber os resultados acerca do que querem os portugueses para o seu país", acrescentou.

Questionado sobre se estes números o deixam mais confiante, o historiador respondeu: "Aquilo que me deixa confiante nos resultados, no que ao Livre diz respeito, é a reação que temos tido das pessoas todo este tempo".

"Há 10 anos que achamos que há espaço para uma esquerda verde europeia em Portugal e agora as pessoas que vêm ter connosco dizem o mesmo. Agora, qual é o tamanho dele, estamos preparados para tudo", frisou.

A noite eleitoral do Livre está a decorrer no Teatro Thalia, em Lisboa, local onde o partido arrancou a campanha e realizou um segundo comício esta semana.

O palco está iluminado com a cor verde e no púlpito vê-se uma papoila, símbolo do partido, bem como o mote da campanha eleitoral, "Contrato com o futuro".

As mesas de voto para as eleições legislativas abriram hoje às 08:00 em Portugal Continental e na Madeira e encerraram às 19:00. Nos Açores, fecham uma hora mais tarde (20:00 em Portugal continental)

Segundo a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna (SGMAI), estavam inscritos para votar 10.819.122 eleitores.

No total, serão eleitos 230 deputados, em 22 círculos eleitorais - 18 dos quais em Portugal continental e os restantes nos Açores, na Madeira, na Europa e fora da Europa.

Concorreram a estas legislativas antecipadas 18 forças políticas, menos três do que nas eleições de 2019 e 2022.

Nas legislativas anteriores, em 30 de janeiro de 2022, a taxa de abstenção situou-se nos 48,54%, tendo-se verificado uma descida em relação às legislativas de 2019, nas quais a taxa de abstenção atingiu o número recorde de 51,43%.