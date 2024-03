Elaine Barros cumpre sonho

Elaine Barros, jovem guarda redes Sub-18, dos quadros do Académico do Funchal, cumpriu o sonho de actuar a nível nacional. Foi no jogo do Club Sports da Madeira em Lagos, para a Taça de Portugal frente ao Gil Eanes.

A jovem tem vindo a trabalhar com a técnica Helena Mendes e teve assim a sua oportunidade competitiva .

Toda esta situação é possível dado que os regulamentos da Federação permitem desde 2018 que, Madeira e nos Açores possam incluir atletas do escalão abaixo dos seniores de equipas "regionais" que não tenham seniores, possam jogar em equipas seniores em competições nacionais.